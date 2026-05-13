Il 105 Summer Festival torna al Parco San Giuliano ufficiale la data
Il 105 Summer Festival tornerà a Venezia e si terrà al Parco San Giuliano venerdì 5 giugno. La manifestazione musicale, che ha avuto diverse edizioni in passato, si svolgerà nel parco della città, coinvolgendo artisti e pubblico per un evento estivo. La data è stata ufficializzata e l’organizzazione sta lavorando ai preparativi per la nuova edizione.
Ora c'è anche la data: il 105 Summer Festival tornerà ad animare la primavera veneziana al Parco San Giuliano venerdì 5 giugno. A condurre la serata, per il terzo anno consecutivo, saranno i volti più amati dell'emittente radiofonica, che intratterranno il pubblico con energia e coinvolgimento.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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