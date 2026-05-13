Il 105 Summer Festival torna al Parco San Giuliano ufficiale la data

Il 105 Summer Festival tornerà a Venezia e si terrà al Parco San Giuliano venerdì 5 giugno. La manifestazione musicale, che ha avuto diverse edizioni in passato, si svolgerà nel parco della città, coinvolgendo artisti e pubblico per un evento estivo. La data è stata ufficializzata e l’organizzazione sta lavorando ai preparativi per la nuova edizione.

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