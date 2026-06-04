Il sindaco più giovane d' Italia incontra Marsilio | focus sul futuro dei piccoli borghi
Il sindaco di San Benedetto in Perillis, il più giovane d’Italia, è stato ricevuto dal presidente della Regione Abruzzo a Palazzo Silone. La visita si è concentrata sul futuro dei piccoli borghi, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sugli argomenti discussi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui contenuti dell’incontro o su eventuali decisioni prese. La visita ha coinvolto un rappresentante di un comune con una significativa età anagrafica, senza ulteriori approfondimenti pubblici.
Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi a Palazzo Silone il sindaco di San Benedetto in Perillis, Sergio Panzone, attualmente il più giovane sindaco d'Italia.Nel corso dell'incontro, definito cordiale dalla Regione, sono stati affrontati diversi temi legati al futuro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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