Il sindaco più giovane d' Italia incontra Marsilio | focus sul futuro dei piccoli borghi

Notizia in breve

Il sindaco di San Benedetto in Perillis, il più giovane d’Italia, è stato ricevuto dal presidente della Regione Abruzzo a Palazzo Silone. La visita si è concentrata sul futuro dei piccoli borghi, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sugli argomenti discussi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sui contenuti dell’incontro o su eventuali decisioni prese. La visita ha coinvolto un rappresentante di un comune con una significativa età anagrafica, senza ulteriori approfondimenti pubblici.