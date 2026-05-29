WindTre rilancia l’impegno nei piccoli comuni | a Trevi il rinnovo della partnership con i Borghi più belli d’Italia

Notizia in breve

WindTre rinnova la partnership con i Borghi più belli d’Italia a Trevi, rafforzando il suo impegno nei piccoli comuni. La collaborazione, annunciata ufficialmente, mira a sostenere lo sviluppo e la valorizzazione di queste aree. La firma del nuovo accordo è stata confermata da un rappresentante dell’azienda, che ha sottolineato l’importanza di investire in territori con caratteristiche uniche. La collaborazione si inserisce in un progetto più ampio di attenzione alle comunità locali.