WindTre rilancia l’impegno nei piccoli comuni | a Trevi il rinnovo della partnership con i Borghi più belli d’Italia
WindTre rinnova la partnership con i Borghi più belli d’Italia a Trevi, rafforzando il suo impegno nei piccoli comuni. La collaborazione, annunciata ufficialmente, mira a sostenere lo sviluppo e la valorizzazione di queste aree. La firma del nuovo accordo è stata confermata da un rappresentante dell’azienda, che ha sottolineato l’importanza di investire in territori con caratteristiche uniche. La collaborazione si inserisce in un progetto più ampio di attenzione alle comunità locali.
Federica Manzoni, WindTre Sustainability & Quality Certification Director TREVI – WindTre conferma il proprio impegno a fianco dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia partecipando all’Assemblea nazionale in programma il prossimo 30 maggio a Trevi, comune umbro di quasi ottomila abitanti in provincia di Perugia. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto strategico per amministrazioni locali, istituzioni e partner privati sulle opportunità di sviluppo dei piccoli centri italiani, con particolare attenzione alla sostenibilità, all’innovazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale. L’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, nata nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’ANCI per valorizzare e promuovere i piccoli comuni italiani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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