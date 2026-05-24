Domani si terranno le elezioni in 11 comuni del Friuli Venezia Giulia, tra cui Pordenone, Udine e Belluno. I cittadini sono chiamati a scegliere i nuovi sindaci e le rispettive amministrazioni comunali. Le votazioni riguardano principalmente piccoli borghi e centri urbani di dimensioni ridotte. Dopo il voto, si attende un aggiornamento sui cambiamenti possibili nei servizi locali e nelle politiche comunali. Le urne resteranno aperte durante tutta la giornata.

? Punti chiave Quali comuni tra Pordenone, Udine e Belluno voteranno domani?. Come cambieranno i servizi locali dopo il rinnovo dei sindaci?. Chi gestirà la logistica dei seggi nelle valli più isolate?. Perché ogni singola scheda peserà così tanto per questi borghi?.? In Breve Voto attivo in 11 comuni tra Pordenone, Udine e Belluno.. Votazioni domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio fino alle 15.. Elezioni coinvolgono centri con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.. Uffici comunali operativi per rilascio tessere elettorali durante le consultazioni.. Domani mattina alle ore 7 i cittadini di 11 comuni del Friuli Venezia Giulia saranno chiamati alle urne per rinnovare la guida amministrativa e i consigli comunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fvg, 11 comuni al voto: domani si decide il futuro dei piccoli borghi

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