Alle 12, nel municipio, si è tenuta la presentazione ufficiale della nuova Giunta comunale. La squadra include quattro assessori confermati e tre nuovi ingressi. Sono stati assegnati i ruoli e le deleghe, mentre si è anche annunciata la nomina del vicesindaco. La cerimonia ha segnato l’avvio formale della seconda composizione dell’esecutivo locale.

Imola, 4 giugno 2026 – La squadra è pronta. E oggi a mezzogiorno verrà svelata ufficialmente in Municipio. Il sindaco Marco Panieri si appresta a inaugurare il suo secondo mandato con una Giunta indirizzata lungo la strada della continuità, ma che porta con sé anche tre novità significative. Salvo improbabili colpi di scena dell’ultima ora, saranno infatti Alba Natali, Chiara Sorbello e Selena Mascia i nuovi ingressi nell’esecutivo comunale, in sostituzione di Elena Penazzi, Gianna Gambetti e Michele Zanelli. Con i nomi dei nuovi assessori ormai praticamente già noti, la partita più interessante resta però quella della distribuzione delle deleghe e, soprattutto, del ruolo di vicesindaca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Panieri presenta la Giunta-bis: 4 conferme e 3 novità, i nodi deleghe e vicesindaca

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