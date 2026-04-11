VIDEO| Molte conferme e qualche novità | il sindaco Masci presenta la giunta ma per le deleghe si deve aspettare

Il sindaco ha annunciato ufficialmente la composizione della nuova giunta comunale, confermando molti degli assessori che avevano ricoperto incarichi in passato. Alcuni sono stati riconfermati, mentre altri sono stati sostituiti con nuovi membri. Tuttavia, per quanto riguarda le deleghe specifiche, non sono ancora state rese note e bisognerà attendere ulteriori comunicazioni. La presentazione è stata accompagnata da un video che ha mostrato i membri della squadra.

Una squadra all’insegna della continuità con buona parte degli ex assessori comunali confermati e tre che, invece, lasciano il posto ai loro successori. Per ora niente deleghe. Si sapranno solo nei prossimi giorni, ma, assicura il sindaco Carlo Masci, su come distribuirle le idee le ha chiare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Carmiano, sindaco azzera le deleghe in giunta. E intanto nasce “Futuro in Comune”CARMIANO – Un azzeramento di deleghe agli assessori della propria giunta per rilanciare l’azione amministrativa nella fase finale del mandato: è... Cambio assessori e deleghe a Pisa, le reazioni: "Non un rimpasto di giunta, ma il lancio della campagna elettorale"Dopo l'annuncio nella serata di ieri, 26 gennaio, di un consistente rimpasto di giunta a Pisa, non possono che fioccare le reazioni politiche. Argomenti più discussi: Uno studio conferma che il nostro pianeta è arrivato al limite e non riesce più a sostenere la popolazione umana; Lancia Corse al Rally di Croazia a caccia di conferme nel Mondiale Rally WRC; Streaming: Prime Video davanti, Netflix tallona e Hbo Max entra in punta di piedi; Teotino: Problema strutturale, questo ko ennesima conferma. Un nuovo studio e molte conferme. Perché nell’era dell’AI la prova visiva non funziona piùImmagini e video sempre più realistici, spesso indistinguibili dal vero, invadono social e media tradizionali: non è l’era delle fake news, ma quella della sfiducia totale nell’evidenza visiva, con ... ilgiornale.it ': + ! Iniziamo la giornata con una pioggia di successi: un'approvazione ufficiale con ben tre nuove conferme arrivate proprio in queste ore. La cosa che ci rende più orgogliosi Molte di quest - facebook.com facebook Arrivano conferme: il riscatto di Fullkrug al momento è molto lontano x.com