Teramo nasce il D’Alberto-bis | conferme e nuove deleghe in giunta

A Teramo si è svolto un nuovo rimpasto nella giunta comunale, con otto assessori su nove che sono stati confermati nel loro ruolo. Sono state assegnate anche alcune nuove deleghe, senza modifiche significative rispetto alla composizione precedente. La modifica riguarda principalmente l’attribuzione di specifiche competenze, mantenendo stabile la presenza degli esponenti in carica. La notizia riguarda quindi un aggiornamento all’interno dell’esecutivo locale, senza cambi di membri o grandi variazioni nell’organizzazione.

Teramo - Rimpasto contenuto per l’esecutivo comunale: otto assessori su nove restano in carica, cambia il vicesindaco e arriva un nuovo ingresso dopo le dimissioni di Ferri Si chiude con una sostanziale continuità politica la verifica avviata dal sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che nelle scorse ore aveva disposto l’azzeramento delle deleghe per ridefinire l’assetto della giunta comunale. Il risultato è un D’Alberto-bis che conferma otto assessori su nove, introducendo però una redistribuzione delle competenze e un cambio nella figura del vicesindaco. L’unica variazione nella squadra riguarda l’uscita dell’assessora Alessandra Ferri, che ha lasciato l’incarico per motivi personali.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Teramo, nasce il D’Alberto-bis: conferme e nuove deleghe in giunta Notizie correlate VIDEO| Molte conferme e qualche novità: il sindaco Masci presenta la giunta, ma per le deleghe si deve aspettareUna squadra all’insegna della continuità con buona parte degli ex assessori comunali confermati e tre che, invece, lasciano il posto ai loro... Leggi anche: Nuove deleghe in Giunta. Associazioni a Pellegrini Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Teramo, nasce la nuova Giunta D'Alberto; Il maltempo flagella il Teramano: gli interventi dei vigili del fuoco VIDEO; A Teramo un percorso dedicato ai giovani per avvicinarsi alla politica; FAT Fiera dell’Agricoltura Teramo 2026 il programma completo. Teramo, nasce la nuova Giunta D'AlbertoSi è chiusa con la nascita di una nuova Giunta comunale a Teramo, la verifica politico-programmatica aperta nei giorni scorsi dal sindaco, Gianguido D'Alberto, con l'azzeramento delle deleghe affidate ... rainews.it Teramo: il sindaco D’Alberto riconferma tutti gli assessoriIl 13 aprile il sindaco di Teramo aveva azzerato la sua Giunta con l’obiettivo di rafforzarne l’azione evitando personalismi. Oggi, a più 15 giorni da quella scelta, il primo cittadino ha deciso di co ... rete8.it Certamen dantesco interregionale: tutti i premiati. La cerimonia a Teramo - facebook.com facebook