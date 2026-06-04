Il sindaco Francesco Cannizzaro è ufficialmente in carica sui social la lettera ai reggini

Il sindaco di Reggio Calabria è stato ufficialmente proclamato nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. La comunicazione è stata diffusa anche tramite social, dove è stata pubblicata una lettera indirizzata ai cittadini.

Francesco Cannizzaro è stato proclamato ufficialmente sindaco di Reggio Calabria nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. A qualche ora dalla cerimonia, il primo cittadino sui social ha pubblicato un messaggio per i cittadini che riportiamo integralmente:"Cari concittadini,non trovo le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cannizzaro sindaco di Reggio, Cirillo: "I reggini hanno scelto il cambiamento"Il nuovo sindaco di Reggio Calabria è stato eletto con una vittoria molto netta, considerata da alcuni come un risultato di anni di lavoro sul...

Leggi anche: Cannizzaro sindaco, la festa e l'abbraccio con i reggini: "Sensazione bellissima, è un risultato storico"

Temi più discussi: Francesco Cannizzaro del centrodestra è il nuovo sindaco di Reggio Calabria; Chi è Francesco Cannizzaro, nuovo sindaco di Reggio Calabria che strappa il comune al centrosinistra dopo 12 anni; Risultati elezioni comunali Reggio Calabria, Cannizzaro del cdx è il nuovo sindaco; Cannizzaro vince a Reggio Calabria e strappa il comune al centrosinistra dopo 12 anni.

#ReggioCalabria tutti gli eletti alle Comunali del 24-25 Maggio -- Francesco Cannizzaro eletto sindaco con il 65,68% dei voti mentre il Consiglio Comunale si rinnova completamente - ilmetropolitano.it/2026/05/27/reg… #ilmetropolitano x.com

Cannizzaro scrive ai reggini: Sarò il sindaco di tutti, Reggio può voltare paginaNella sua prima lettera aperta da sindaco, il neo primo cittadino si rivolge alla città: Reggio potrà essere salvata soltanto attraverso la partecipazione della comunità. E rilancia la sfida di una ... msn.com

Cannizzaro proclamato sindaco di Reggio Calabria, 'darò tutto me stesso'Francesco Cannizzaro è ufficialmente sindaco di Reggio Calabria. La proclamazione è avvenuta nel salone dei lampadari di palazzo San Giorgio. (ANSA) ... ansa.it