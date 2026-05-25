Cannizzaro sindaco di Reggio Cirillo | I reggini hanno scelto il cambiamento

Notizia in breve

Il nuovo sindaco di Reggio Calabria è stato eletto con una vittoria molto netta, considerata da alcuni come un risultato di anni di lavoro sul territorio. La comunicazione ufficiale conferma che il voto ha premiato la sua candidatura con una differenza significativa rispetto agli altri concorrenti. La vittoria è stata commentata come un segnale di cambiamento da parte degli elettori, che hanno scelto di affidarsi a questa nuova figura per la guida della città.