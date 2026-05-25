Cannizzaro sindaco di Reggio Cirillo | I reggini hanno scelto il cambiamento
Il nuovo sindaco di Reggio Calabria è stato eletto con una vittoria molto netta, considerata da alcuni come un risultato di anni di lavoro sul territorio. La comunicazione ufficiale conferma che il voto ha premiato la sua candidatura con una differenza significativa rispetto agli altri concorrenti. La vittoria è stata commentata come un segnale di cambiamento da parte degli elettori, che hanno scelto di affidarsi a questa nuova figura per la guida della città.
"Quella di Francesco Cannizzaro è una vittoria schiacciante, netta, inequivocabile. È il risultato di anni di lavoro concreto per Reggio Calabria. Così Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale della Calabria. “Questo risultato - prosegue Cirillo. nasce anche dal buon governo della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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a Reggio Calabria eletto Cetto LaQualunque Ciccio Cannizzaro mi candido a scrivere la storia...a diventare il miglior Sindaco che la città di Reggio ABBI mai avuto...voglia di RISORGIMENTO...con l'aiuto della MADONNA della CONSOLAZIONE siamo un Pa x.com
Sono Francesco Cannizzaro e da pochi minuti sono il sindaco di Reggio Calabria facebook
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