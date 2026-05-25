Cannizzaro sindaco la festa e l' abbraccio con i reggini | Sensazione bellissima è un risultato storico
Il candidato sindaco ha vinto le elezioni con un risultato molto ampio. La vittoria è stata annunciata già dai primi exit poll e celebrata con un abbraccio tra sostenitori e cittadini. Durante la serata, si sono svolte festeggiamenti nella sede del candidato, che ha definito il risultato come storico. La notizia è stata condivisa con entusiasmo tra i presenti, sottolineando la portata della vittoria alle urne.
Nella segreteria di Francesco Cannizzaro la festa era nell'aria già dopo il primo exit poll che annunciava una vittoria che più schiacciante non si potrebbe. Attesissimo da colleghi del centrodestra, militanti, collaboratori del comitato elettorale e giornalisti anche dei media nazionali, il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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