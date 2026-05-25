Cannizzaro sindaco la festa e l' abbraccio con i reggini | Sensazione bellissima è un risultato storico

Notizia in breve

Il candidato sindaco ha vinto le elezioni con un risultato molto ampio. La vittoria è stata annunciata già dai primi exit poll e celebrata con un abbraccio tra sostenitori e cittadini. Durante la serata, si sono svolte festeggiamenti nella sede del candidato, che ha definito il risultato come storico. La notizia è stata condivisa con entusiasmo tra i presenti, sottolineando la portata della vittoria alle urne.