I lavori di ristrutturazione e consolidamento del ponte di Brivio sono ancora in corso e rispettano il cronoprogramma. La conclusione è prevista entro i tempi stabiliti senza ritardi. La squadra di operai continua le operazioni di rafforzamento e messa in sicurezza della struttura. Nessuna variazione rispetto al programma iniziale è stata comunicata. Le attività si svolgono senza interruzioni o problemi segnalati fino a questo momento.

I lavori di ristrutturazione e consolidamento del ponte di Brivio proseguono secondo la tabella di marcia. Dopo quattro settimane di intervento, i tecnici all’opera hanno completamente demolito e smantellato la sede stradale, rimuovendo tutto il manto d’asfalto della Statale Briantea Como – Bergamo. Sono stati inoltre montati i ponteggi esterni sia sul lato nord sia si lato sud, in corrispondenza della seconda e della terza campata, necessari per proseguire. È stato posato il tubo del gas sui tralicci esterni. Prosegue invece la demolizione dei pendini, cioè degli elementi che sorreggono il piano strada. "I lavori sinora eseguiti rispettano pienamente il cronoprogramma", rassicura il sindaco di Brivio Federico Airoldi, che monitora costantemente la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco “capocantiere“: "I lavori sono nei tempi previsti"

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