Cittadella Universitaria sopralluogo all’ex Marconi | Lavori nei tempi previsti

Da brindisireport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è effettuato un sopralluogo nel cantiere dell’ex istituto Marconi, situato nel centro storico di Brindisi, nell’ambito del progetto “Cittadella Universitaria”. La visita è stata effettuata alla presenza del presidente della commissione incaricata dei lavori. Secondo quanto comunicato, gli interventi stanno procedendo nei tempi stabiliti e non sono stati rilevati ritardi significativi. La realizzazione del complesso universitario continua seguendo il cronoprogramma previsto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRINDISI – Il futuro universitario di Brindisi prende forma tra le impalcature del centro storico. Questa mattina si è svolto un sopralluogo nel cantiere dell’ex istituto Marconi, uno degli interventi cardine del progetto “Cittadella Universitaria”, alla presenza del presidente della commissione.🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Nuovo stadio a Brindisi, sopralluogo a Masseriola: “Iter nei tempi previsti”Prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo stadio di Brindisi, destinato a sorgere in contrada Masseriola.

Cittadella universitaria: arriva la proroga, fine lavori entro il 30 giugnoIn estate la conclusione degli interventi più impegnativi, presso l'ex Agenzia delle Entrate e l'ex Isituto Marconi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web