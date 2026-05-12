Cittadella Universitaria sopralluogo all’ex Marconi | Lavori nei tempi previsti
Questa mattina si è effettuato un sopralluogo nel cantiere dell’ex istituto Marconi, situato nel centro storico di Brindisi, nell’ambito del progetto “Cittadella Universitaria”. La visita è stata effettuata alla presenza del presidente della commissione incaricata dei lavori. Secondo quanto comunicato, gli interventi stanno procedendo nei tempi stabiliti e non sono stati rilevati ritardi significativi. La realizzazione del complesso universitario continua seguendo il cronoprogramma previsto.
BRINDISI – Il futuro universitario di Brindisi prende forma tra le impalcature del centro storico. Questa mattina si è svolto un sopralluogo nel cantiere dell’ex istituto Marconi, uno degli interventi cardine del progetto “Cittadella Universitaria”, alla presenza del presidente della commissione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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