Cittadella Universitaria sopralluogo all’ex Marconi | Lavori nei tempi previsti

Questa mattina si è effettuato un sopralluogo nel cantiere dell’ex istituto Marconi, situato nel centro storico di Brindisi, nell’ambito del progetto “Cittadella Universitaria”. La visita è stata effettuata alla presenza del presidente della commissione incaricata dei lavori. Secondo quanto comunicato, gli interventi stanno procedendo nei tempi stabiliti e non sono stati rilevati ritardi significativi. La realizzazione del complesso universitario continua seguendo il cronoprogramma previsto.

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