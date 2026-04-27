Nuovo stadio a Brindisi sopralluogo a Masseriola | Iter nei tempi previsti

Il progetto per la costruzione del nuovo stadio a Brindisi avanza con un sopralluogo effettuato nella zona di contrada Masseriola. Le autorità competenti hanno confermato che l’iter burocratico sta seguendo i tempi previsti e che non ci sono ritardi significativi al momento. La progettazione e le autorizzazioni sono in fase di sviluppo, mentre gli uffici stanno monitorando le prossime fasi di approvazione.

Prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo stadio di Brindisi, destinato a sorgere in contrada Masseriola. A fare il punto è il deputato Mauro D'Attis, che oggi ha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, già illustrato nelle scorse settimane.“Nonostante qualche gufo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori al Bocciodromo: "nei tempi previsti" Euro 32, la Uefa rassicura: “Siamo nei tempi previsti”. I dubbi Milano e NapoliLe parole di Ceferin (“Spero che le infrastrutture saranno pronte, altrimenti Euro 32 non si giocherà in Italia”) non erano certo passate inosservate. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Brindisi, finanziamento nuovo stadio: via libera del Cipes; Brindisi, cantieri e viabilità: divieti e chiusure per lavori su strade e stadio; Brindisi Fc, Roma cede le sue quote a Marco Dova: Ho dato tutto me stesso; A Brindisi il Guna Beach smantellerà gran parte delle strutture realizzate negli anni: lo ha deciso un'ordinanza del Comune. Brindisi, Mauro D'Attis: «Entro il 2030 ci sarà il nuovo stadio. Ora altri ingressi nella società»Il deputato Mauro D’Attis, fautore del rinnovato progetto calcistico, traccia la rotta. «L’obiettivo è rendere strutturale la presenza del Brindisi in categorie migliori dei dilettanti» ... lagazzettadelmezzogiorno.it A #Mestre si esibiranno i più GRANDI ARTISTI INTERNAZIONALI A San Giuliano lavoreremo per portare i FESTIVAL più importanti e, grazie alla nuova #arena e al nuovo #stadio, gli spazi per concerti e show SI MOLTIPLICHERANNO nella nostra città. - facebook.com facebook Scaroni fa il punto sul nuovo stadio: "Tutto procede in modo ragionevole. Siamo vicini a fare una scelta e poi..." x.com