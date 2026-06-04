Il sindaco Cannizzaro s' insedia a Palazzo San Giorgio | è arrivato il giorno della proclamazione
Il sindaco eletto di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, si è insediato oggi a Palazzo San Giorgio. La cerimonia di proclamazione si è svolta nel pomeriggio, segnando l'ingresso ufficiale nel ruolo di primo cittadino. Cannizzaro, deputato di Forza Italia, è stato proclamato sindaco dopo la conclusione delle procedure elettorali. La cerimonia si è svolta senza eventi straordinari.
Il grande giorno è finalmente arrivato. Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, esponente del centrodestra, farà il suo ingressso questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio per essere proclamato sindaco della città di Reggio Calabria.La cerimonia, che sarà ospitata nel Salone dei Lampadari. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie e thread social correlati
Slitta la proclamazione del neo sindaco Cannizzaro per i funerali della piccola EvaLa proclamazione del nuovo sindaco, inizialmente programmata per giovedì 28 maggio, è stata posticipata alle 20.
Reggio Calabria: il web vota il logo di Cannizzaro con San GiorgioA Reggio Calabria, il candidato del CentroDestra alla carica di sindaco ha presentato il logo ufficiale della sua campagna elettorale, scelto...
Temi più discussi: Palazzo San Giorgio volta pagina, ecco chi sono i nuovi consiglieri comunali dell'era Cannizzaro; Reggio, Ventiquattro seggi su trentadue. Il centrodestra governa Palazzo San Giorgio; La proclamazione può attendere, ma l'era del neo sindaco Cannizzaro è già iniziata · ilreggino.it; Risultati delle Elezioni comunali a Reggio Calabria, ecco tutti gli eletti.
Il sindaco Cannizzaro s'insedia a Palazzo San Giorgio: è arrivato il giorno della proclamazione ift.tt/VoeHrPd ift.tt/57jiH1Q x.com
ReggioTV. . Dopo aver conquistato Palazzo San Giorgio, per il neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, è il momento di programmare il futuro della città: tante le sfide che lo attendono Leggi qui l'articolo: https://www.reggiotv.it/notizie/politica/12 facebook
Reggio Calabria, storica spallata del centrodestra: Cannizzaro eletto sindacoIl centrodestra mette a segno il colpo più pesante di questa tornata amministrativa, strappando al centrosinistra la guida di Reggio Calabria dopo ben dodici anni. Francesco Cannizzaro, parlamentare, ... msn.com
Reggio Calabria, svolta a Palazzo del Governo: il neo sindaco Francesco Cannizzaro incontra il Prefetto Clara Vaccaro per tracciare il futuro della cittàSi apre ufficialmente una nuova pagina politica e amministrativa per la città dello Stretto, segnata da un passaggio istituzionale di fondamentale importanza. Nella mattinata di oggi si è tenuto il pr ... strettoweb.com