Il sindaco Cannizzaro s' insedia a Palazzo San Giorgio | è arrivato il giorno della proclamazione

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Il sindaco eletto di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, si è insediato oggi a Palazzo San Giorgio. La cerimonia di proclamazione si è svolta nel pomeriggio, segnando l'ingresso ufficiale nel ruolo di primo cittadino. Cannizzaro, deputato di Forza Italia, è stato proclamato sindaco dopo la conclusione delle procedure elettorali. La cerimonia si è svolta senza eventi straordinari.