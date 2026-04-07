A Reggio Calabria, il candidato del CentroDestra alla carica di sindaco ha presentato il logo ufficiale della sua campagna elettorale, scelto attraverso un processo di consultazione sui social network. La decisione è stata presa coinvolgendo direttamente i cittadini, che hanno espresso la loro preferenza online. Il simbolo raffigura San Giorgio e si inserisce tra le iniziative di partecipazione digitale adottate durante la campagna elettorale.

Il candidato del CentroDestra a Reggio Calabria, l’Onorevole Cannizzaro, ha ufficializzato il simbolo della propria campagna elettorale dopo un processo di scelta condivisa con i cittadini attraverso i social network. L’iniziativa è partita sabato mattina, quando l’Onorevole ha pubblicato un filmato per annunciare che la decisione finale sul logo sarebbe stata affidata alla comunità. La consultazione è avvenuta su Facebook, dove sono state proposte tre diverse opzioni grafiche tra cui scegliere. Il termine ultimo per esprimere le preferenze è stato fissato per lunedì alle ore 23.59, concludendo così tre giornate di votazioni digitali che hanno una partecipazione attiva degli utenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: il web vota il logo di Cannizzaro con San Giorgio

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