Slitta la proclamazione del neo sindaco Cannizzaro per i funerali della piccola Eva

Notizia in breve

La proclamazione del nuovo sindaco, inizialmente programmata per giovedì 28 maggio, è stata posticipata alle 20. La modifica si è resa necessaria a causa dei funerali di una bambina, Eva, che si svolgeranno nello stesso giorno. La cerimonia si terrà quindi in un orario diverso rispetto a quello stabilito inizialmente. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui motivi del rinvio o sulla durata della modifica.