Slitta la proclamazione del neo sindaco Cannizzaro per i funerali della piccola Eva
La proclamazione del nuovo sindaco, inizialmente programmata per giovedì 28 maggio, è stata posticipata alle 20. La modifica si è resa necessaria a causa dei funerali di una bambina, Eva, che si svolgeranno nello stesso giorno. La cerimonia si terrà quindi in un orario diverso rispetto a quello stabilito inizialmente. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui motivi del rinvio o sulla durata della modifica.
La cerimonia di proclamazione a primo cittadino di Francesco Cannizzaro, prevista per giovedì 28 maggio è stata rinviata alle ore 20. L'orario è stato spostato su espressa richiesta del neo sindaco che in una nota ufficiale spiega le motivazioni."Non appena appreso che i funerali della piccola. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie e thread social correlati
Comunali, Battaglia si congratula con il neo sindaco CannizzaroQualche minuto fa, un rappresentante ha telefonato al nuovo sindaco per congratularsi con lui e augurargli buon lavoro.
Il presidente Occhiuto e il neo sindaco Cannizzaro arrivano in segreteria: pronti per il discorso ufficialeIl neo sindaco di Reggio Calabria si è recato presso la segreteria del centrodestra in via Quartiere Militare, accompagnato dal presidente della...
Si parla di: Bakary Sako, la proposta social al sindaco: Una pietra d’inciampo. Il ritorno nel suo Mali slitta.
Reggio Calabria, slitta la proclamazione del sindaco Cannizzaro: Segno di rispetto per la piccola EvaLa cerimonia prevista nel pomeriggio è stata posticipata alle 20 per la concomitanza con i funerali della bambina di sei anni morta improvvisamente ... zoom24.it
Reggio Calabria, slitta la proclamazione di Cannizzaro: la sensibilità del neo Sindaco per il lutto della piccola EvaCambia l’orario della proclamazione del neo Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, per la triste concomitanza con i funerali della piccola Eva, la bambina di sei anni morta improvvisamente ... strettoweb.com