Il centravanti norvegese Sorloth è tornato sotto osservazione da parte della Juventus, che valuta il suo possibile inserimento nel reparto offensivo. Dopo l’addio di Vlahovic, il club considera il giocatore come una delle opzioni per rinforzare l’attacco. Sorloth è noto per potenza, capacità nel duello aereo e un atteggiamento cinico in campo. La società ha avviato le verifiche sul suo profilo, senza ancora ufficializzare trattative o offerte.

di Luca Fiore Il norvegese Sorloth torna nel mirino della Juventus e dopo l’addio di Vlahovic potrebbe essere il profilo ideale per l’attacco di Spalletti. Con l’addio di Vlahovic la Juventus si ritrova praticamente senza centravanti con Openda che ha le valigie pronte da qualche settimana e potrebbe lasciare i bianconeri con un’operazione in prestito, infatti sul giocatore belga ci sono Monaco, Eintracht Francoforte e Nottingham Forest, mentre resta in bilico David, ma sembra destinato a rimanere. Comolli ha sondato vari attaccanti e, oltre all’ormai noto Kolo Muani, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti per l’attaccante dell’Atletico Madrid Alexander Sorloth. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il “Sicario” Sorloth torna di moda! Potenza, duello aereo e cinismo: ecco l’identikit del centravanti perfetto per Spalletti

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