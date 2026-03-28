L’allenatore della Juventus ha escluso due dei quattro attaccanti disponibili, tra cui David e Openda. Al momento, in cima alla lista dei preferiti ci sono Kolo e Lewa, considerati i candidati principali per il ruolo di centravanti. La scelta si basa sulle valutazioni tecniche fatte in allenamento e sulle esigenze tattiche della squadra. La decisione finale potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato.

Quattro li ha attualmente in rosa: Vlahovic, Milik, David e Openda, in ordine di considerazione recente. Almeno un paio saluteranno in estate e, in cima alla lista dei rinforzi, spiccato i profili di Randal Kolo Muani e Robert Lewandowski. Cinque mesi dopo il suo arrivo sulla panchina della Juve, Luciano Spalletti, complice anche il lungo infortunio del serbo, è ancora alla ricerca del centravanti cui affidare l'attacco bianconero nel presente, ma, soprattutto, nel futuro. Ma quali sono le caratteristiche che l'allenatore juventino chiede al calciatore che deve fare da riferimento offensivo? In questa stagione, l'ex ct della Nazionale ha iniziato puntando su Vlahovic, dopo il suo ko per un certo periodo ha provato ad affidarsi a Openda, quindi ha scelto David. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Spalletti e l'identikit del centravanti ideale: perché Kolo e Lewa sono in cima alla lista

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