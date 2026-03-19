Fatima conosce la propria identità e le sue attrazioni sessuali, ma vive un intenso senso di colpa legato alla religione, alla famiglia e a sé stessa. Il film

P resentato in Concorso al Festival di Cannes, La più piccola ha vinto la Queer Palm e ha consacrato la giovane protagonista esordiente Nadia Melliti che ha vinto il Premio Miglior attrice a Cannes 2025. Melliti sempre per questo film è stata eletta anche Miglior Attrice Emergente ai César 2026. Dal 23 Aprile al cinema. La più piccola, la sinossi del film. Fatima, diciassette anni, è la più piccola di tre sorelle in una famiglia musulmana. Cresciuta tra affetto familiare e tradizioni, affronta il delicato equilibrio tra preghiere sussurrate e sogni proibiti. Studentessa di filosofia a Parigi, intraprende un viaggio intenso alla ricerca della propria identità nel tentativo di conciliare cuore, amore e devozione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fatima sa chi è e da chi è attratta sessualmente. Ma prova un forte senso di colpa nei confronti della religione, della famiglia e di sé stessa

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