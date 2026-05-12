Arturo Artom | Sto consigliando agli amici di dedicare mezz’ora al giorno allo scrolling Oggi non vince chi sa di più ma chi collega meglio
Un ingegnere e imprenditore ha spiegato che il cervello umano si sta adattando a un nuovo modo di pensare, caratterizzato da connessioni veloci, instabilità e continui scambi di informazioni. Ha consigliato agli amici di dedicare mezz’ora al giorno a navigare sui social, sottolineando che oggi non conta più sapere di più, ma saper collegare le idee in modo più efficace.
Arturo Artom osserva questo cambiamento da una posizione strategica: nel 1993 fondò la prima azienda che scardinò il monopolio telefonico italiano, mentre negli anni successivi ha dato vita prima al Forum della Meritocrazia e poi al Cenacolo Artom, un laboratorio permanente di idee dove imprenditori, artisti, scienziati, designer e innovatori discutono del futuro. Secondo lui, il cervello umano si sta adattando a un nuovo ambiente cognitivo, dominato da connessioni rapide, instabilità e contaminazioni continue. Una trasformazione che riguarda ogni settore: il lavoro, la scuola, le identità personali e persino il modo in cui definiamo l’intelligenza.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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