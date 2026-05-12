Arturo Artom | Sto consigliando agli amici di dedicare mezz’ora al giorno allo scrolling Oggi non vince chi sa di più ma chi collega meglio

Un ingegnere e imprenditore ha spiegato che il cervello umano si sta adattando a un nuovo modo di pensare, caratterizzato da connessioni veloci, instabilità e continui scambi di informazioni. Ha consigliato agli amici di dedicare mezz’ora al giorno a navigare sui social, sottolineando che oggi non conta più sapere di più, ma saper collegare le idee in modo più efficace.

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