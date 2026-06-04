Il semplicissimo motivo per cui via Carloni si allaga quasi a ogni temporale
Ogni volta che piove intensamente, via Carloni si allaga. I residenti segnalano che il problema si ripresenta con regolarità durante i temporali di questi giorni. Le strade si riempiono d’acqua, rendendo difficile il transito e creando disagi. Non sono state prese misure definitive per risolvere la situazione, che si verifica puntualmente con ogni pioggia abbondante. La questione resta aperta e senza interventi concreti.
I temporali e i rovesci degli ultimi giorni hanno riportato alla luce un problema che, secondo i residenti, si ripresenta puntualmente a ogni forte pioggia. Succede in via Carloni, a Como, dove un lettore ha voluto documentare con fotografie una situazione che definisce ormai cronica. Di seguito. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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