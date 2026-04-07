Penelope Massa, concorrente di Amici 25, ha lasciato il programma prima del Serale. La sua partecipazione ha suscitato aspettative, anche se ha deciso di ritirarsi durante il percorso. La sua presenza nella scuola ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori, che pensavano potesse arrivare fino alla fase finale. La motivazione del suo abbandono non è stata ancora resa pubblica.

Anche Penelope Massa ha fatto parte della scuola di Amici 25 e c’è chi pensava potesse addirittura arrivare al Serale. A distanza di mesi, la giovane cantante ha deciso di chiarire i motivi del suo ritiro dalla scuola. L’ex allieva, entrata nel talent grazie a Rudy Zerbi, ha raccontato sui social cosa è successo davvero durante il suo percorso, spiegando perché ha scelto di lasciare il programma dopo poche settimane. Lo stipendio dei prof di canto e ballo Il ritiro da Amici 25. Era lo scorso ottobre quando Penelope Massa annunciava la sua decisione di lasciare Amici 25. Le sue parole avevano subito colpito il pubblico: “Mi ritiro e il motivo è che non sto bene, non mi sento bene, non mi piaccio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25: Penelope Massa svela il vero motivo per cui si è ritirata

Amici 25: Penelope Massa cede allo stress e abbandona il sognoPenelope Massa ha interrotto il suo percorso all’interno di Amici 25 lo scorso 28 ottobre 2025, decidendo di lasciare la scuola a causa di un...

Sfuriata della Regina: il vero motivo per cui si arrabbiò con Annie LeibovitzLa celebre fotografa Annie Leibovitz racconta un retroscena inedito su uno degli episodi più discussi della vita della regina Elisabetta La regina...

Temi più discussi: Penelope Massa si ritira da Amici 25: confessione choc dopo l'addio | Il video: Non sto bene; Perché Penelope Massa si è ritirata da Amici 25: la verità dietro la scelta; Penelope lascia Amici 25 il motivo dell’addio è l’ipersensibilità; Amici 25 | Penelope Massa cede allo stress e abbandona il sogno.

Penelope lascia Amici 25 il motivo dell’addio è l’ipersensibilitàPerché Penelope Massa ha lasciato Amici 25 e cosa significa davvero Penelope Massa, cantautrice entrata nella scuola di Amici 25 grazie a Rudy Zerbi, ... assodigitale.it

Amici 25, Penelope chiarisce tutto dopo mesi: Ecco perché ho lasciato il programmaL'ex allieva di Rudy Zerbi torna a parlare dopo mesi del suo ritiro dalla scuola di Amici 25 e spiega bene cosa ha avuto. mondotv24.it

«Mi ritiro e il motivo è che non sto bene, non mi sento bene, non mi piaccio, non mi sto piacendo, non riesco a trovare la forza e a trovarmi, non riesco a trovare me». Così Penelope Massa ha spiegato la sua scelta di abbandonare Amici 25, una decisione arriv - facebook.com facebook