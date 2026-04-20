Primo temporale e il Bione si allaga | Atleti arrampicati alle recinzioni

Da leccotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un temporale ha colpito la zona nel primo giorno della stagione, causando un allagamento nel parco denominato Bione. Le foto condivise sui social mostrano il livello dell'acqua che ha invaso i vialetti, raggiungendo alcuni centimetri di profondità. In questo contesto, sono stati visti atleti arrampicati alle recinzioni, mentre allenatori e dirigenti si trovano sul posto. La situazione ha suscitato reazioni tra i presenti, che hanno documentato l'evento attraverso le immagini.

Primo temporale di stagione e il Bione si allaga. Le immagini pubblicate in questi minuti sui social sono semplicemente sconcertanti: atleti arrampicati alle recinzioni del Bione, dove i vialetti sono completamente allagati da diversi centimetri d'acqua, allenatori e dirigenti costretti a.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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