Il sapore della tradizione marinara La città si inginocchia alla vongola

Da oggi e fino al 6 giugno, il Museo della Marineria e il Porto di Pesaro ospitano la prima edizione di una manifestazione dedicata alla vongola, simbolo della tradizione marinara locale. L’evento prevede esposizioni, degustazioni e attività legate alla cultura del mare e alla pesca di questa mollusco. Non sono stati annunciati interventi di figure istituzionali o altri eventi collaterali. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute pubblica.

Da oggi al 6 giugno il Museo della Marineria e il Porto di Pesaro ospitano la 1^edizione del Festival della Vongola, un evento dedicato alla cultura e alla tradizione marinara dell’Adriatico, nato per valorizzare uno dei prodotti ittici più rappresentativi della costa marchigiana e promuovere il legame profondo tra mare, pesca, gastronomia e identità locale. "Una festa popolare, aperta a tutta la città e ai turisti – ha spiegato il sindaco Biancani – che vuole valorizzare la vongola, un’eccellenza della nostra regione. Le Marche sono il principale produttore nazionale di questo mollusco: oltre un terzo delle vongole pescate in Italia proviene dalle nostre coste, che comprende Pesaro, Gabicce Mare e Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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