Mi vuoi sposare? | il capitano della Pro Eureka Settimo si inginocchia in campo la proposta da brividi sotto gli spalti

Da torinotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita della Pro Eureka Settimo, il centrocampista di 29 anni ha deciso di fare una proposta di matrimonio alla sua compagna, Laura. Sul campo si è inginocchiato davanti a tutti e le ha rivolto la domanda “Mi vuoi sposare?”. L’episodio si è svolto sotto gli spalti, attirando l’attenzione di tifosi e spettatori presenti.

"Mi vuoi sposare?" A fare la fatidica domanda a Laura, sua compagna è Stefano Tindo, il centrocampista ventinovenne della Pro Eureka di Settimo Torinese. Per la proposta di matrimonio ha aspettato la fine dell'ultima partita di campionato. Quando la squadra è andata sotto gli spalti per.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

"Mi vuoi sposare?" al Teatro IFUno spettacolo dove la comicità incontra il dramma e lo Storytelling abbraccia il rumorismo.

Leggi anche: VIDEO "Aryna, mi vuoi sposare?": Sabalenka reagisce così

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Mi vuoi sposare? scritto sulle maglie: a fine partita arriva la proposta di matrimonio; Proposta di matrimonio in campo con l'aiuto dei compagni: uno dei calciatori più conosciuti della provincia si sposa.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.