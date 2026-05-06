Mi vuoi sposare? | il capitano della Pro Eureka Settimo si inginocchia in campo la proposta da brividi sotto gli spalti

Durante una partita della Pro Eureka Settimo, il centrocampista di 29 anni ha deciso di fare una proposta di matrimonio alla sua compagna, Laura. Sul campo si è inginocchiato davanti a tutti e le ha rivolto la domanda “Mi vuoi sposare?”. L’episodio si è svolto sotto gli spalti, attirando l’attenzione di tifosi e spettatori presenti.

"Mi vuoi sposare?" A fare la fatidica domanda a Laura, sua compagna è Stefano Tindo, il centrocampista ventinovenne della Pro Eureka di Settimo Torinese. Per la proposta di matrimonio ha aspettato la fine dell'ultima partita di campionato. Quando la squadra è andata sotto gli spalti per.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate "Mi vuoi sposare?" al Teatro IFUno spettacolo dove la comicità incontra il dramma e lo Storytelling abbraccia il rumorismo. Leggi anche: VIDEO "Aryna, mi vuoi sposare?": Sabalenka reagisce così Approfondimenti e contenuti Si parla di: Mi vuoi sposare? scritto sulle maglie: a fine partita arriva la proposta di matrimonio; Proposta di matrimonio in campo con l'aiuto dei compagni: uno dei calciatori più conosciuti della provincia si sposa.