Durante l’episodio di RAW all’Inalpi Arena, Jacob Fatu si è inginocchiato davanti a Roman Reigns, unendosi alla Bloodline. Questo momento ha segnato l’apertura dello show, dopo l’evento Clash in Italy. Fatu ha piegato il ginocchio e ha rivolto una frecciatina agli Usos. La Bloodline è così rimasta al completo, con Fatu che ha ufficialmente aderito al gruppo.

Il RAW dall’Inalpi Arena si è aperto con il momento più atteso del dopo- Clash in Italy: il Samoan Werewolf piega il ginocchio, ma non risparmia una frecciata agli Usos L’apertura di RAW con la Bloodline al completo. Il Monday Night RAW del 1° giugno, in scena all’Inalpi Arena di Torino, si è aperto all’insegna della Bloodline: gli Usos ( Jimmy e Jey ) hanno fatto da scorta al World Heavyweight Champion Roman Reigns, che il giorno prima a Clash in Italy aveva sconfitto suo cugino Jacob Fatu. La celebrazione si è trascinata per una quindicina di minuti, tra cori del pubblico torinese tutto per il Tribal Chief, prima che Reigns chiamasse finalmente sul ring proprio Fatu, chiamato a riconoscerlo come capo tribale e detentore dell’Ula Fala dopo la sconfitta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu si inginocchia a Roman Reigns e si unisce alla Bloodline

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Jacob Fatu reta a Roman Reigns a un Combate Tribal: Raw highlights, 18 de Mayo, 2026

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