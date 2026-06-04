Il Santo folle | spettacolo dedicato a San Francesco

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno spettacolo dedicato a San Francesco debutta nella sua basilica e sarà in scena fino al 9 giugno, con rappresentazioni quotidiane alle 19.

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Il Santo folle: uno nuovo spettacolo dedicato a San Francesco debutta nella sua basilica. Dal oggi al 9 giugno, tutti i giorni alle 19.30, su testo di Guido Barbieri e musica di Marcello Fera. Il viaggio che Francesco d’Assisi intraprende nel 1219 per incontrare, nei pressi della città di Damietta, in Egitto, Malik al-Kamil, il Sultano d’Egitto, è un gesto “folle”, sconvolgente e rivoluzionario, che mai nessun cristiano prima di allora aveva tentato e forse neppure immaginato. Ed è proprio quell’incontro storico a dare sostanza narrativa a Il Santo folle sottotitolo ’Francesco, il Sultano, una tenda sulle rive del Nilo’. L’azione scenica per attrice, basso, baritono, archi, coro misto e percussioni, che debutta oggi,ì 4 giugno alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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