A Grosseto si svolgono incontri dedicati a San Francesco, rivolti sia ad adulti che a bambini. Si tratta di eventi organizzati per ricordare l’anniversario degli 800 anni dal transito del santo sulla Terra. La famiglia francescana mondiale celebra questa ricorrenza con varie iniziative che coinvolgono la comunità locale. I programmi includono momenti di riflessione e incontri pubblici, senza coinvolgere personalità note o aspetti controversi.

GROSSETO Un anno importante per la famiglia francescana mondiale. Sono infatti 800 gli anni dal transito del Padre San Francesco sulla terra, un anniversario che va indubbiamente celebrato. Uomo che con il suo forte desiderio di seguire Gesù è diventato un "alter Christus". In questa maniera è diventato anche modello per l’umanità. Un modello di amore per la povertà e un modello di accoglienza della differenza. Strumento di pace e di amore. Un uomo riconciliato così tanto con se stesso, con l’umanità e con il mondo intero da diventare un modello da imitare e imitabile per ogni uomo di ogni continente, religione, filosofia e pensiero. I francescani di Maremma vogliono infatti sottolineare e celebra il centenario della morte di San Francesco con una due giorni di attività e incontri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dedicato a San Francesco. Incontri per adulti e bambini

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