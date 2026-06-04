L’Intercomunale Santa Fiora ha annunciato che mister Contorni non sarà più alla guida della prima squadra nella prossima stagione di Seconda categoria. La società ha confermato l’ingaggio di Savelli e Fabbrini come nuovi allenatori, una coppia di mister già collaudata. La decisione arriva in vista di un rilancio del club. La squadra riparte quindi con un nuovo staff tecnico, dopo aver concluso la stagione precedente senza promozioni.

Cambio della guardia sulla panchina dell’Intercomunale Santa Fiora. La società amiatina ha ufficializzato che mister Contorni non guiderà la prima squadra nella prossima stagione di Seconda categoria. Arrivato a novembre in un momento delicato, Contorni ha saputo dare equilibrio e serenità, conducendo i rossoverdi a una tranquilla salvezza. Il club ha svelato il futuro: per la stagione 202627 la guida tecnica sarà affidata a Massimo Savelli, coadiuvato dal vice Nico Fabbrini. Entrambi i tecnici, originari di Abbadia San Salvatore, collaborano ormai da diversi anni. Dopo le esperienze sulle panchine di Amiata e Radicofani, la coppia proverà a far decollare l’Intercomunale, portando avanti un progetto identitario chiaro: avere in rosa esclusivamente ragazzi del comprensorio amiatino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Santa Fiora riparte da Savelli e Fabbrini. Coppia di mister collaudata per il rilancio

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