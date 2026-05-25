La Vis Sezze ha confermato il capitano Di Trapano e l’allenatore Di Rocco per la stagione 20262027. La società ha annunciato ufficialmente le conferme senza modifiche alla guida tecnica e alla rosa di giocatori. La squadra proseguirà il lavoro con lo stesso staff e lo stesso gruppo di giocatori, puntando sulla continuità per affrontare il prossimo campionato. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo a eventuali nuovi acquisti o cambiamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Vis Sezze sceglie la continuità e ufficializza due conferme importanti in vista della stagione sportiva 20262027. Il club rossoblù ha infatti annunciato la permanenza del tecnico Marco Di Rocco e del capitano Giovanni Di Trapano, storico punto di riferimento della squadra che milita nel campionato di Eccellenza laziale. Di Trapano ancora leader rossoblù. Difensore esperto e simbolo della società setina, Giovanni Di Trapano, classe 1985, continuerà a guidare la squadra anche nella prossima stagione. La società ha sottolineato il valore umano e sportivo del capitano, considerato un esempio per il gruppo grazie a grinta, senso di appartenenza e attaccamento alla maglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La Vis Sezze riparte da capitan Di Trapano e mister Di Rocco

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