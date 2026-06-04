Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo di doppio misto a Roland Garros, confermando il loro successo nel circuito internazionale. La coppia italiana ha battuto gli avversari in finale, mantenendo il primato tra le coppie di doppio misto. Dopo la vittoria, Errani e Vavassori hanno dichiarato di essere molto amici e di condividere un rapporto di collaborazione e fiducia. La vittoria si aggiunge ai recenti risultati positivi di entrambi nel tennis professionistico.

Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano la coppia regina del doppio misto mondiale. I due azzurri hanno vinto per il secondo anno di fila il titolo del Roland Garros, secondo Slam del 2026 di scena sui campi in terra rossa di Parigi, battendo in finale la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 nel super tiebreak. Nelle bacheche di 'Sarita' e 'Wave' ci sono adesso ben quattro trofei Major: quelli conquistati allo Us Open nel 2024 e nel 2025 e al Roland Garros nel 2025 e ancora nel 2026. In carriera i due si sono tolti grandissime... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Il Roland Garros parla ancora italiano: Errani e Vavassori campioni nel doppio misto. “Siamo i migliori amici l’uno dell’altra”

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