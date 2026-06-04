Il ritorno di Scary Movie 6 ? Demenziale come sempre ma povero di idee

Sono tredici anni che Scary Movie non batteva un colpo al cinema, dal 2013, quando uscì il quinto capitolo, il più fiacco della saga inaugurata nel 2000. Perché tornare proprio adesso? Il primo motivo è perché la casa di produzione del franchise, la Miramax, ha attraversato una decina d’anni. 🔗 Leggi su Today.it

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