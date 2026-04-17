Nel fine settimana, le condizioni meteorologiche cambiano nuovamente, con l’arrivo di un anticiclone proveniente dalle Azzorre e di un fronte caldo dall’Africa che portano temperature più elevate e giornate soleggiate. Tuttavia, a partire da lunedì, si prevede un peggioramento del tempo su tutto il territorio, con un aumento dell’instabilità e possibili piogge. La situazione meteorologica si mantiene in evoluzione, influenzando le previsioni per i prossimi giorni.

Dopo giorni di maltempo, il meteo cambia nuovamente registro e, dal weekend, promette di portare un anticipo d’estate sull’Italia. A causare questo repentino stravolgimento, secondo quanto riporta Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, sarà “l’Anticiclone delle Azzorre”, che “non agirà da solo, ma si presenterà in una versione ibrida, mescolata al ben più caldo anticiclone africano”. Una congiuntura che causerà un sensibile aumento delle temperature, fino a 8-9 °C sopra la media del periodo. Lo stesso Tedici fa notare che “basta guardare la climatologia della seconda decade di aprile: normalmente in Italia dovremmo registrare massime intorno ai 18 °C al Nord, 19 °C al Centro e 20 °C al Sud.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo: nel weekend l’anticiclone delle Azzorre e quello Africano portano un anticipo dell’estate. Ma da lunedì torna l’instabilità su tutta l’Italia

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