Dopo settimane di stabilità, l’anticiclone delle Azzorre si allontana dall’Italia, aprendo la strada a un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sono previste piogge frequenti, venti intensi e un calo rapido delle temperature su molte regioni del Paese. La situazione atmosferica si modifica, portando instabilità e condizioni di maltempo diffuse. La fase di tempo stabile si conclude, lasciando spazio a una nuova ondata di perturbazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Torna il maltempo su gran parte della Penisola. L’Anticiclone delle Azzorre si allontana temporaneamente dall’Italia e lascia spazio a una nuova fase di forte instabilità atmosferica. Secondo le previsioni meteo per i prossimi giorni, la Penisola sarà interessata da piogge, temporali, venti intensi e un netto abbassamento delle temperature, con condizioni che potrebbero protrarsi almeno fino al weekend. L’alta pressione resterà confinata sull’Oceano Atlantico, mentre sull’Italia continueranno ad affluire correnti fresche e instabili provenienti dall’Atlantico. Venti forti su diverse regioni italiane. Gli esperti segnalano già nelle ultime ore condizioni particolarmente ventose su molte aree del Paese.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo, l’Anticiclone delle Azzorre lascia l’Italia: in arrivo piogge, vento e brusco calo delle temperature

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