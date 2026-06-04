Il ritorno del Marche Pride | sarà Ancona ad ospitare l' edizione 2026

ANCONA – Dopo mesi di attesa, sabato 6 giugno torna il Marche Pride nel capoluogo di Regione. Ancona, come ormai noto da mesi, sarà la città che ospiterà l’edizione 2026. Quest'anno il Pride regionale è stato preceduto da una lunga serie di eventi ed ha come slogan "Lotta Manifesta". La giornata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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