SailGP 2027 sarà Ostia a ospitare il ritorno in Italia della Formula1 del mare

Ostia sarà la sede del SailGP 2027, che segna il ritorno in Italia della competizione nota come la “Formula 1 del mare”. La regata si svolgerà nel porto di Ostia, con le prove che coinvolgeranno catamarani foiler F50. La decisione è stata confermata ufficialmente, e la manifestazione si terrà nel 2027, portando così di nuovo l’evento nel paese dopo un’assenza di diversi anni.

È ufficiale: il SailGP 2027, la Lega professionistica riservata ai catamarani foiler f50 – conosciuta anche come la “Formula 1 del mare” – tornerà finalmente Italia. L’ 11 e 12 settembre 2027 è attesa a Roma, più precisamente ad Ostia. Ad annunciarlo è stato Russel Coutts, Ceo e co-fondatore di Sail GP. A gareggiare per l’Italia per la terza volta all’interno del campionato di catamarano sarà il Red Bull Italy SailGP Team, guidato dall’esperto Jimmy Spithill. Conferenza stampa del 25 maggio al Museo dell’Ara Pacis per la presentazione della tappa italiana del Sail GP 2027 La tappa italiana. Sarà Ostia, con il Porto Turistico di Roma e le zone limitrofe, a ospitare il ritorno della competizione internazionale SailGP in Italia, dopo le due tappe di Taranto del 2021 e 2023. 🔗 Leggi su Open.online

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