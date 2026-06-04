Il ritorno a casa di Di Guglielmo | L’Azzurro a Pisa è un’emozione indescrivibile

La Nazionale femminile giocherà a Pisa per la prima volta nella sua storia una partita di qualificazione ai Mondiali. La squadra si è allenata nel pomeriggio in uno stadio della città, attirando l’attenzione di alcuni tifosi che si sono radunati all’esterno. La partita si svolgerà tra poche ore e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme. Questo evento rappresenta un momento storico per la città e per il calcio femminile locale.

PISA – Per la prima volta nella sua storia, la Nazionale femminile giocherà a Pisa una partita di qualificazione ai Mondiali. Nella conferenza della vigilia sono intervenuti in conferenza stampa Le dichiarazioni di Andrea Soncin. “È stata una settimana incredibile, soprattutto per l’atteggiamento mostrato da tutte le persone che sono arrivate in raduno: dalle ragazze giunte per prime, a chi ci ha raggiunto in seguito con qualche ora di volo e di ritardo. È stata una settimana caratterizzata da un grande approccio e, soprattutto, da una grandissima consapevolezza del momento che stiamo vivendo, della nostra forza e della conseguente responsabilità, intesa però come una straordinaria opportunità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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