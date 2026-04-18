Juve Locatelli | Il rinnovo? Un’emozione indescrivibile

Il centrocampista della Juventus ha annunciato di aver rinnovato il contratto con il club fino al 2030. La firma è avvenuta nel giorno di oggi e l’accordo estende la permanenza del giocatore in squadra. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio pubblico del giocatore, che ha definito il momento come un’emozione indescrivibile. La decisione segue diverse trattative e conferma la volontà di mantenere il mediano nel roster.

Torino, 18 aprile 2026 – Manuel Locatelli ancora al centro della Juventus. Fino al 2030 il mediano sarà bianconero, lì nel mezzo, fin che ce n’è. Sancito il rinnovo contrattuale, il centrocampista ora potrà concentrarsi totalmente sulla lotta Champions e la Juve, domani sera contro il Bologna, potrebbe scavare un margine sensibile al cospetto del Como, sconfitto a Reggio Emilia dal Sassuolo. Locatelli incarna perfettamente il dna juventino ed è stato scelto oggi per parlare in conferenza stampa in luogo di Luciano Spalletti, all’indomani della firma sul nuovo contratto. Era il suo sogno da bambino, da tifoso della Juventus, e ora non resta che coronare l’altro: alzare un trofeo con la Vecchia Signora.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Locatelli: “Il rinnovo? Un’emozione indescrivibile” INTER-JUVE, Locatelli in conferenza stampa: “Siamo carichi e non vediamo l’ora di giocare” Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: Locatelli verso il rinnovo, le probabili di Roma JuveCalciomercato Juve, tanti i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie. Ottolini: «Tornare alla Juventus è un'emozione indescrivibile»Un quadro chiaro delle dinamiche interne alla Juventus, delineando le principali voci riguardo al ritorno di Ottolini, alle politiche di mercato e ai... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Manuel Locatelli rinnova con la Juventus fino al 2030; Juve, ora è ufficiale: Locatelli rinnova per 4 anni; Locatelli rinnova con la Juventus, è ufficiale: le cifre e la durata del nuovo contratto; Locatelli-Juve, pronta la firma sul rinnovo fino al 2030. Juve, Locatelli: Il rinnovo? Un’emozione indescrivibileIl capitano ha rinnovato fino al 2030 con la Juventus e ha parlato in conferenza stampa al posto di Spalletti. Yildiz recuperato per il Bologna. Domani anche il ricordo di Manninger ... sport.quotidiano.net Locatelli: Juve, per vincere ci è mancata una cosa importante. Il messaggio di Pessotto nel cuoreLa Juve vuole rimanere in zona Champions e per farlo la squadra di Spalletti non potrà permettersi passi falsi, a partire dalla sfida contro il Bologna, in programma domenica 19 aprile alle 20:45. All ... tuttosport.com JUVENTUS: TRE BOMBER NEL MIRINO SE SALTA IL RINNOVO DI VLAHOVIC I NOMI SUL TAVOLO facebook #Nunez alla #Juventus Sarebbe davvero un affare x.com