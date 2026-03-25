Ahanor convocato dall’Italia Under 21 | L’azzurro un’emozione indescrivibile lo sento nel sangue

L’attaccante è stato convocato dalla nazionale Under 21 italiana, confermando la sua presenza in questa categoria. Dopo aver completato le pratiche per ottenere la cittadinanza, la sua chiamata è stata ufficializzata. L’atleta ha commentato l’emozione di rappresentare l’Italia, sottolineando come questa esperienza sia un evento molto sentito. La convocazione segna un passo importante nella sua carriera sportiva.

Se ne parlava da tempo, ma dopo la chiusura delle pratiche per l’ottenimento della cittadinanza le ipotesi sono diventate realtà. La prima volta in Nazionale di Honest Ahanor, difensore 18enne dell’Atalanta, si è concretizzata nella pausa nazionali in corso con l’ Under 21 allenata da Silvio Baldini. Nato nel 2008 ad Aversa, nel Casertano, da genitori nigeriani, Ahanor è cresciuto a Genova. Le pratiche per ottenere la cittadinanza, gestite dal Comune di Bergamo, sono state avviate dopo il compimento dei 18 anni lo scorso 23 febbraio e si sono concluse una settimana fa. Baldini lo ha convocato subito, inserendolo nella lista dei 24 selezionati in vista delle due gare di qualificazione all’Europeo 2027 contro Macedonia del Nord e Svezia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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