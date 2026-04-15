Quarant’anni dopo, i Litfiba tornano con un nuovo video che richiama temi legati ai poteri occulti e alla necessità di agire. In un messaggio rivolto ai giovani, gli artisti invitano a impegnarsi e a non restare passivi. La band ripropone alcuni dei simboli e delle frasi più riconoscibili del loro repertorio, facendo riferimento a un passato che ancora suscita discussioni e curiosità.

A quarant’anni di distanza, i Litfiba riportano alla luce uno dei misteri più eclatanti della loro storia musicale: “ 17 Re”, la title track ‘perduta’ dell’album cult del 1986, sarà finalmente pubblicata venerdì 17 aprile, prima del tour celebrativo – 20 date che dal 27 giugno – che ha già registrato 70mila biglietti venduti. Però prima una anteprima speciale sul palco del Concertone del Primo Maggio dove Pelù e soci promettono scintile. “Non li dimostra 40 anni questa canzone perché i temi dell’epoca sono gli stessi di oggi, quindi è tutto freschissimo, purtroppo”, ci dice Ghigo Renzulli. “I 17 Re intanto sono tutti quei prepotenti che oggi hanno il grande potere tra le mani, quindi le multinazionali, – ha detto Pelù -quindi i politici e anche ai governi che però vengono manovrati alle spalle dai poteri occulti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Politici e governi sono manovrati dai poteri occulti. Dobbiamo insorgere e farci sentire. Ai ragazzi diciamo ‘bisogna farsi il c**o!'”: il ritorno dei Litfiba – IL VIDEO

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