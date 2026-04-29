Oltre 50 gli artisti sul palco | da idoli dei giovanissimi come Geolier e Madame al grande ritorno dei Litfiba

Da iodonna.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa a Roma sono stati annunciati i dettagli del Concerto del Primo Maggio 2026, con la conferma di oltre 50 artisti sul palco. Tra i nomi presenti ci sono alcuni tra i più amati dai giovani, come Geolier e Madame, insieme al ritorno dei Litfiba. La line-up completa dei cantanti e i conduttori sono stati presentati ufficialmente, dando così il via alla pianificazione dell’evento.

A nnunciati poco fa in conferenza stampa a Roma i conduttori e la line up completa dei cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2026. Promosso da CGIL, CISL e UIL per celebrare la Festa dei Lavoratori, il mitico Concertone sarà, come di consueto, una maratona di musica, impegno e spettacolo. A condurre un terzetto composto da Arisa, BigMama – che, tra un lancio e l’altro dei vari cantanti, si esibiranno anche loro – e Pierpaolo Spollon. Arisa, la cover della canzone-manifesto di Fiorella Mannoia emoziona Sanremo 2026 X Leggi anche › Primo maggio tra piazza, musica e sciopero generale: cosa si ferma Concerto del Primo Maggio a Roma 2026: i conduttori sono Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon.🔗 Leggi su Iodonna.it

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