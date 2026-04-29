Oltre 50 gli artisti sul palco | da idoli dei giovanissimi come Geolier e Madame al grande ritorno dei Litfiba

Durante una conferenza stampa a Roma sono stati annunciati i dettagli del Concerto del Primo Maggio 2026, con la conferma di oltre 50 artisti sul palco. Tra i nomi presenti ci sono alcuni tra i più amati dai giovani, come Geolier e Madame, insieme al ritorno dei Litfiba. La line-up completa dei cantanti e i conduttori sono stati presentati ufficialmente, dando così il via alla pianificazione dell’evento.

A nnunciati poco fa in conferenza stampa a Roma i conduttori e la line up completa dei cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2026. Promosso da CGIL, CISL e UIL per celebrare la Festa dei Lavoratori, il mitico Concertone sarà, come di consueto, una maratona di musica, impegno e spettacolo. A condurre un terzetto composto da Arisa, BigMama – che, tra un lancio e l’altro dei vari cantanti, si esibiranno anche loro – e Pierpaolo Spollon. Arisa, la cover della canzone-manifesto di Fiorella Mannoia emoziona Sanremo 2026 X Leggi anche › Primo maggio tra piazza, musica e sciopero generale: cosa si ferma Concerto del Primo Maggio a Roma 2026: i conduttori sono Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Oltre 50 gli artisti sul palco: da idoli dei giovanissimi come Geolier e Madame al grande ritorno dei Litfiba Notizie correlate Concertone del 1° Maggio 2026, da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari: tutti gli artisti sul palcoRoma, 28 aprile 2026 – Il Concertone del Primo Maggio 2026 si prepara a trasformare ancora una volta piazza San Giovanni in Laterano nel cuore della... Leggi anche: Concertone Roma, per la prima volta sul palco la formazione storica dei Litfiba Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spotify, la musica italiana alza il volume: nel 2025 oltre 165 milioni di euro di royalty; Spotify: Musica italiana in forte crescita, 165M€ royalty 2025; Spotify, nel 2025 oltre 165 milioni di euro agli artisti italiani: più ascolti dall’estero; Torna lo Spring Music Festival: 50 concerti diffusi e 2000 artisti internazionali. La Contrada: 50 anni e oltreIl 22 aprile 2026 il Teatro La Contrada taglierà il traguardo dei suoi primi cinquant’anni di storia. I festeggiamenti, che si protrarranno fino a settembre, non rappresentano solo l'omaggio a un'isti ... arte.it Il Carnevale in piazza. Oltre 50 artisti mascherati: Una festa per famiglieTorna anche quest’anno la festa di Carnevale in piazza Saffi con una formula ormai rodata, ma ricca di novità. Gli artisti coinvolti saranno oltre 50, tra trampolieri, truccabimbi e supereroi dei ... ilrestodelcarlino.it Nel globo ci sono oltre 733mila donne e ragazze in carcere: rappresentano appena il 6,8% della popolazione detenuta, ma dal 2000 il loro numero è cresciuto di quasi il 60%. Ecco la ragione #SkyInsider - facebook.com facebook #Gdif #Bologna: maxi sequestro di criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari nell’ambito della truffa sul fotovoltaico. Svelato schema Ponzi di carattere transnazionale che ha coinvolto circa 6.000 risparmiatori su tutto il territorio nazionale. #NoiconVoi #cittadino x.com