Un leader politico occidentale ha tenuto un discorso durato oltre cinque ore durante un evento pubblico, parlando senza interruzioni e rispondendo a domande dei giornalisti presenti. L’intervento si è svolto in un contesto di grande attenzione mediatica, con numerosi cronisti presenti sul posto. La durata del discorso è stata superiore a quella di altri interventi simili di leader di spicco, attirando l’interesse di vari media nazionali e internazionali. Non sono stati segnalati eventi imprevisti o interruzioni significative durante la sessione.

da Roma Non esiste altro leader politico occidentale che abbia parlato così tanto tempo su un marciapiede, abbassando il finestrino della sua auto nel traffico, mentre faceva shopping o nel parcheggio di uno stadio, entrando e uscendo da un ascensore o tra le porte girevoli di un albergo a cinque stelle. Che fossero i vicoli di Roma, le vie di Bruxelles, gli incroci di Washington o una dacia vicino San Pietroburgo, Silvio Berlusconi non si fermava mai. E quando parlava gli italiani non ascoltavano solo il presidente del Consiglio o il capo dell'opposizione, ma pure l'imprenditore, il tycoon dei media, il costruttore, il presidente del Milan, il marito, il padre, l'amante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il retroscena vivente. Un Cav mai visto tra cronisti d’assalto e racconti privati

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