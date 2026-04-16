In un clima di tensione tra le due ex del leader del partito, si sono verificati scambi di battute che hanno evidenziato vecchie ruggini legate a questioni politiche e personali. Le divergenze tra le due si sono manifestate in dichiarazioni pubbliche, con una che ha minimizzato l’importanza dell’altra e l’altra che ha ribadito di non voler assumere certi ruoli. Nonostante il tentativo di rafforzare l’immagine del partito, alcune criticità interne sembrano ancora permanere.

Rinnovamento sì, ma con qualche vecchia ruggine ancora da rimuovere dal campo rosa. Tra nuovo smalto formale e rilancio degli assetti, in casa Forza Italia si veleggia col vento in poppa, anche se qualche piccola zavorra riaffiora dalle retrovie. I dissapori di ieri tra le donne che hanno segnato la vita sentimentale di Silvio Berlusconi, per quanto cedano il passo al nuovo corso, punteggiano la sceneggiatura con un nuovo botta e risposta tra Marta Fascina e Francesca Pascale, protagoniste di uno scambio che ha riacceso i riflettori sulle dinamiche che sembravano archiviate e rilanciate (a distanza) a mezzo stampa. Botta e risposta a distanza tra Fascina e Pascale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scintille Fascina-Pascale: “Non conta niente”, “Non sarò mai come lei”. Battibecco tra le due ex del Cav tra politica e vecchie ruggini

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