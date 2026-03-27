Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Irlanda del Nord, numerosi bambini si sono radunati nelle strade vicino al Gewiss Stadium di Bergamo, mostrando entusiasmo per la possibilità di assistere alla partita della Nazionale al prossimo Mondiale. Molti di loro, però, non hanno mai avuto l’opportunità di vedere dal vivo un match di questa portata. La presenza di giovani tifosi ha creato un’atmosfera vivace e coinvolgente nell’area circostante lo stadio.

Dopo il 2-0 contro l'Irlanda del Nord, le vie intorno al Gewiss Stadium di Bergamo si sono trasformate in un viavai di bambini emozionati al solo pensiero di poter vedere la Nazionale al Mondiale. Abbiamo parlato con alcuni di loro per scoprire cosa provavano: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non hanno mai visto il Mondiale: cosa pensano i bambini che hanno visto Italia-Irlanda del Nord

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