Martedì 5 maggio, la porta storica di accesso a Città Alta è stata colpita da un furgone dell’Aprica, causando danni e un incidente che ha coinvolto il ponteggio appena montato. Poco dopo, un camion ha urtato il ponteggio e lo ha fatto cadere, portando alla temporanea chiusura della strada. La via è stata riaperta circa quattro ore dopo l’accaduto.

L’INCIDENTE. Martedì 5 maggio la storica porta d’accesso a Città Alta era stata urtata e danneggiata da un furgone dell’Aprica. E riaperta solo in serata dopo il montaggio di un ponteggio che mercoledì 6 maggio, verso le 13, è stato divelto da un mezzo pesante. Non c’è pace per la storica ed iconica Porta Sant’Agostino: dopo l’incidente di martedì 5 maggio - quando un mezzo dell’Aprica aveva urtato la struttura causando il distacco di calcinacci -, oggi, mercoledì 6, verso le 13 un camion con gru che stava salendo verso Città Alta per raggiungere un cantiere ha divelto il ponteggio d’emergenza che era stato montato la sera prima contro l’eventuale caduta di altri detriti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Porta Sant’Agostino, camion fa cadere il ponteggio appena montato. Strada riaperta dopo 4 ore - Foto

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Martedì 5 maggio la storica porta d’accesso a Città Alta era stata urtata da un mezzo dell’Aprica. Era stata riaperta in serata dopo il montaggio di un ponteggio che stamattina è stato divelto. x.com