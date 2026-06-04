Il Real Madrid rivela la nuova maglia home con un tocco controverso

Il Real Madrid ha presentato questa mattina la sua nuova maglia home, che ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e gli appassionati. La divisa presenta un design con un tocco controverso, senza ulteriori dettagli sullo stile o i colori. La presentazione è avvenuta ufficialmente, ma non sono state fornite informazioni sulle motivazioni dietro le scelte estetiche. La maglia sarà indossata nelle prossime partite della squadra durante la stagione 2026-2027.

Il Real Madrid questa mattina ha svelato la sua nuova maglia home ed è probabile che riceva reazioni contrastanti. La maggior parte della maglia è realizzata nel tradizionale bianco che fa parte della storia del club, ma i produttori Adidas hanno inserito tre larghe strisce lungo le maniche. Le strisce sono rosa, un colore che il Real Madrid ha indossato in precedenza sulle maglie da trasferta. Adidas afferma che ci sono dettagli intricati intrecciati nella maglia per evidenziare elementi del patrimonio del club. “Il bianco della maglia è abbinato a dettagli verde scuro sul colletto e sui polsini delle maniche. Inoltre, le tre strisce adidas sulle spalle appaiono in rosa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Perché il Madrid sta lanciando una maglia completamente nuova a stagione in corso

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