Ultimissime Juve LIVE | svelata ufficialmente la nuova maglia home contatto col Real Madrid

Nelle ultime ore, la Juventus ha presentato ufficialmente la nuova maglia da calcio per la stagione in corso. Contestualmente, è stato confermato un contatto tra il club e il Real Madrid, senza ulteriori dettagli pubblicati. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su queste notizie, con un focus sulle attività e le novità della squadra nel corso della giornata.

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Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 12 maggio 2026. Maglia home Juve 2026-27: «Radici profonde, sguardo rivolto al futuro». Svelato il nuovo kit per la prossima stagione. Ore 10.20 – Maglia home Juve 2026-27, il club presenta il design innovativo con richiami storici e dettagli dorati per affrontare la prossima annata Calciomercato Juve, previsto un summit col Real Madrid: si parlerà di Brahim Diaz e Gonzalo Garcia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: svelata ufficialmente la nuova maglia home, contatto col Real Madrid ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: contatto Spalletti Bernardo Silva, Ayroldi non perfettodi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Calciomercato Juve: Tonali sempre più complicato, ora lo vuole anche il Real Madrid. Le ultimissimeCalciomercato Juve: Tonali sempre più complicato, ora lo vuole anche il Real Madrid. Argomenti più discussi: Giorgio Furlani 'odiato' dai tifosi: svelata la posizione di Gerry Cardinale sull'AD del Milan; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: Doig Venezia, il Torino su Pinamonti; Kean quando torna in campo? Il calvario della tibia la stagione dimezzata e il Milan che ora si tira indietro. Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26 ... juventusnews24.com