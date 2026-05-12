Ultimissime Juve LIVE | svelata ufficialmente la nuova maglia home contatto col Real Madrid
Nelle ultime ore, la Juventus ha presentato ufficialmente la nuova maglia da calcio per la stagione in corso. Contestualmente, è stato confermato un contatto tra il club e il Real Madrid, senza ulteriori dettagli pubblicati. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su queste notizie, con un focus sulle attività e le novità della squadra nel corso della giornata.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 12 maggio 2026. Maglia home Juve 2026-27: «Radici profonde, sguardo rivolto al futuro». Svelato il nuovo kit per la prossima stagione. Ore 10.20 – Maglia home Juve 2026-27, il club presenta il design innovativo con richiami storici e dettagli dorati per affrontare la prossima annata Calciomercato Juve, previsto un summit col Real Madrid: si parlerà di Brahim Diaz e Gonzalo Garcia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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