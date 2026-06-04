Il raduno degli alpini in Brianza e l' invito a esporre il tricolore
Il raduno sezionale degli alpini di Monza e Meda si terrà il 13 e 14 giugno a Meda. La manifestazione vedrà la partecipazione di penne nere e prevede anche l’esposizione del tricolore. La città si prepara ad accogliere gli alpini con un fine settimana dedicato alla loro presenza.
Meda rende omaggio agli alpini con un fine settimana dedicato alle penne nere. C’è grande attesa per il raduno sezionale degli alpini di Monza e di Meda che si svolgerà il 13 e il 14 giugno a Meda. Un evento promosso dalle penne nere della cittadina brianzola, in collaborazione con la Sezione Ana. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie e thread social correlati
Prignano si tinge di tricolore, arriva l'82° Raduno provinciale degli AlpiniPrignano sulla Secchia ospiterà l’82° Raduno provinciale degli Alpini il 6 e 7 giugno 2026.
Prignano, il raduno degli Alpini. Due giorni di musica e convivialitàA Prignano sulla Secchia si svolgerà l’82° Raduno provinciale degli Alpini il fine settimana del 6 e 7 giugno.
Laveno Mombello ospiterà il raduno degli alpini della provincia di VareseL’organizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie alla collaborazione della precedente amministrazione comunale, all’impegno del Gruppo Alpini di Laveno e dei Gruppi della zona 7 (foto della ... laprovinciadivarese.it
PRIGNANO IN FESTA, IL 6 E IL 7 GIUGNO L’82° RADUNO DEGLI ALPINIPrignano sulla Secchia si prepara a vivere un fine settimana di memoria, tradizione e partecipazione con l’82° Raduno provinciale degli Alpini, in programma sabato 6 e domenica 7 giugno. Un ... tvqui.it