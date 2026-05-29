Prignano il raduno degli Alpini Due giorni di musica e convivialità

A Prignano sulla Secchia si svolgerà l’82° Raduno provinciale degli Alpini il fine settimana del 6 e 7 giugno. L’evento durerà due giorni e includerà musica e incontri conviviali. Si terranno anche celebrazioni per i 95 anni di storia del gruppo locale degli Alpini. L’organizzazione prevede attività legate alla memoria e alla tradizione del gruppo alpino.

Sarà un fine settimana all’insegna della memoria, della tradizione e della convivialità quello in programma a Prignano sulla Secchia sabato 6 e domenica 7 giugno, in occasione dell’82° Raduno provinciale degli Alpini e della celebrazione dei 95 anni di storia del gruppo locale. La manifestazione porterà nel paese centinaia di Penne Nere da tutta la provincia, con un ricco programma di cerimonie ufficiali, musica e momenti aperti alla cittadinanza. L’apertura ufficiale è prevista sabato mattina con l’Alzabandiera in Piazza degli Alpini e i lavori del Consiglio Direttivo. Il pomeriggio sarà dedicato alla memoria e al tributo ai caduti con la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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