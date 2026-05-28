Prignano si tinge di tricolore arriva l' 82° Raduno provinciale degli Alpini

Notizia in breve

Prignano sulla Secchia ospiterà l’82° Raduno provinciale degli Alpini il 6 e 7 giugno 2026. L’evento coinvolgerà penne nere e cittadini provenienti da tutta la provincia, unendo celebrazioni ufficiali e momenti di festa popolare. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese e prevede varie attività legate alla tradizione alpina. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.